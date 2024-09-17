5 kiloluk üzüm salkımını görenler inanamadı

Kaynak: İHA
5 kiloluk üzüm salkımını görenler inanamadı

Elazığ merkeze bağlı Güzel Yalı köyünde yetişen 5 kilogramlık üzüm salkımını görenler inanamadı.

Elazığ merkeze bağlı Güzel Yalı köyünde yetişen 5 kilogramlık üzüm salkımlarını görenler şoke oldu.

Elazığ'ın Güzel Yalı köyünde, bir sosyal medya fenomeni tarafından çekilen üzüm videosu kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Elazığ'ın verimli topraklarında yetişen üzümler, hem lezzeti hem de görüntüsüyle büyük beğeni topladı. Özellikle Elazığ'ın ünlü üzümleri ve bu ürünlerin doğal yetiştirme süreci, hem yerel halkın hem de dışarıdan izleyenlerin dikkatini çekti. Video, Elazığ'ın tarım zenginliklerini ve köy yaşamını yansıtırken, şehrin doğal değerlerinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Çektiği üzüm videosuyla şehrin ünlü üzümlerini tüm dünyaya tanıtma hedefini başarıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Bünyamin Kalkan, videonun viral olmasının ardından yurt dışından büyük talepler aldıklarını ve bu talebin yerel çiftçilere önemli bir katkı sağladığını söyledi. Ayrıca çektiği videonun, Elazığ'ın üzüm üretiminin uluslararası arenada tanıtılmasında büyük rol oynadığını dile getiren Kalkan, Elazığ'ın doğal güzelliklerini ve tarım zenginliklerini paylaşarak hem Elazığ'ı tanıtmak hem de çiftçilere destek olmak istediğini açıkladı.

5 kiloluk üzüm salkımını görenler inanamadı

5 kiloluk üzüm salkımını görenler inanamadı

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