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80 saat sonra 5 kişilik mucize

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazından aynı aileye mensup 5 kişi, depremden 80 saat sonra kurtarıldı.

Galeri Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:34
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80 saat sonra 5 kişilik mucize

1- Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Ahrazoğlu Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

2- AKUT, UMKE ve AFAD ile Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, inşaat işçilerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda, Suriye uyruklu anne Vefa Aburas'a ulaştı.

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

3- Ekipler, anne Aburas'ın ardından çocukları Zehra (12), Ahmet (9) ve Vasim'i (6), daha sonra eşi Hasan'ı enkazdan sağ çıkardı.

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

4- Sedyeye alınan aile bireyleri, alkışlarla ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

İşte fotoğraflar...

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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80 saat sonra 5 kişilik mucize

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