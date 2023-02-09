80 saat sonra 5 kişilik mucize

1- Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Ahrazoğlu Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.
2/16
2- AKUT, UMKE ve AFAD ile Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, inşaat işçilerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda, Suriye uyruklu anne Vefa Aburas'a ulaştı.
3/16
3- Ekipler, anne Aburas'ın ardından çocukları Zehra (12), Ahmet (9) ve Vasim'i (6), daha sonra eşi Hasan'ı enkazdan sağ çıkardı.
4/16
4- Sedyeye alınan aile bireyleri, alkışlarla ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırıldı.