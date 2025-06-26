5 kişinin öldüğü kazadan önce "Bizi ölüm ayırır" paylaşımı yapmış

Kaynak: İHA

Edirne'de karısını, çocuklarını ve akrabalarını trafik kazasında kaybeden sürücünün, kazadan iki gün önce, "Bizi ölüm ayırır" sözüyle aile fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.


Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye gelen ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

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Sürücü Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

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Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaştığı görüldü.

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