İzmir Selçuk'ta evde yanlız bırakılan 5 küçük çocuğun hayatını kaybetmesi olayı yürekleri yakmıştı. Eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, geçen yıl 11 Kasım'da akşam saatlerinde 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitmiş, bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) hayatını kaybetmişti.

Türkiye'yi yasa boşan olayla ilgili İddianame tamamlandı. Sinem Melisa Akcan'ın çocuklarını uyutup elektrikli ısıtıcıyı açıp hurda toplamak için evden ayrıldığı ortaya çıktı.

Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Akcan'ın ailevi durumun bakımından mağduriyet yaşadığı, bu nedenle de indirim hükümlerinin uygulanması talep edilerek iddianame mahkemeye sunuldu. İddianame Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK KEZ HAKİM ÖNÜNDE

Tutuksuz sanık Sinem Melisa Akcan, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Akcan, olay günü evden çıkarken çocukları üşümesin diye elektrikli sobanın tek telini açtığını, 20 dakika kadar dışarıda kaldığını 1 gün öncesinde hurdaları toplayıp evin arkasına bıraktığını anlattı.

"YAŞAMIMI İLAÇLARLA SÜRDÜRÜYORUM"

Olay tarihinde hurdaları alıcıya götürdüğünü söyleyen genç kadın "400 lira elden, 400 lirayı hesaptan aldım. Hızlı olsun diye paranın bir kısmını dahi elden almadım. Çocuklarımın ölümünden sonra psikiyatrik ve psikolojik tedavi aldım. Yaşamımı ilaçlarla sürdürüyorum" dedi.

‘EVDEN ÇIKMASAM YİYECEK GETİREMEZDİM’

Sobayı en küçük çocuğunun devirmiş olabileceğini belirten Akcan, “Soba daha önce devrilmemişti. Evden çıkmadan bütün çocuklarımı uyutmuştum. Evden çıkmasaydım eve yiyecek bir şeyler getiremeyecektim. En küçük olanın tam uyumadığını düşünüyorum. Hepsini uyuttum ancak o yarı uyur vaziyetteydi. Sobayı o devirmiş olabilir. Çocuklarım çok yaramazlardı. Birbirleriyle oynarken bir şeyleri devirirlerdi. Onları çok seviyordum. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyetim veya dikkatsizliğim kaynaklanan bir durum yoktur. Sadece üşümesinler diye elektrik sobasını açtım. Zaten çocuklar hastalardı ve daha fazla üşütmelerini istemedim" ifadelerini kullandı.

Sinem Melisa Akcan'ın ardından başka bir suçtan cezaevinde bulunan baba Hasan Akcan eşinden şikayetçi olmadı.

"BİTTİM, YOK OLDUM..."

Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen sanık Akcan, “Çocuklarımın kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum" dedi.

Akcan'ın olayda bilinçli taksiri olmadığına karar veren heyet, Akcan’ın çocukların vefatıyla üzüntü duyduğuna ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.