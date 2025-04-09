5 lise öğrencisi ölümden döndü

Zehirlenme olayı Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Öyle yemeği için bir markete giderek alışveriş yapan 5 lise öğrencisi aldıkları tavuk döner, çiğ köfte, cips ve kolayı yedikten sonra derste bir anda fenalaştı.

Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerin artması üzerine okul yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk servisinde tedavi altına alınan öğrencilere oksijen ve serum bağlandı.

Torununun hastaneye yatırılması sonrası marketten şikayetçi olduğunu söyleyen Hatice Topal, "Aldıkları tavuk döner, çiğ köfte, cips ve kolayı tükettikten sonra zehirlenerek ambulanslarla hastaneye getirildi. Benim torunum ve bir arkadaşının durumu biraz ağır diğerlerinin durumu hafif ve tedavileri devam ediyor" dedi.

Topal "Torunum ve arkadaşının nefes darlığından dolayı havaya bağlı şekilde tedavisi sürüyor. Marketten şikayetçiyiz ve bunlar sık sık denetlensinler. Çocuklarımızın başına gelen durum başka çocukların da başına gelebilir" dedi.