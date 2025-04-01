5 litrelik benzini üstüne döktü! Adana'da kahraman polis ölüm ateşini söndürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da bir kişi, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için 5 litrelik damacanadaki benzini üstüne döktü. Polisi alarma geçiren adam elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada bir polis memuru adama müdahale ederek eylemciyi iterek yere düşürdü. Polis adamı etkisiz hale getirdi.

Olay, akşam saatlerinde ABD'nin Yüreğir ilçesindeki Adana Konsolosluğu önünde meydana geldi. Psikolojik sorunların olduğu öne sürülen Mustafa O., İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp, kendini yakma girişiminde bulundu.

Polis ekiplerinin anons etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa O., polis ekibi tarafından elindeki çakmak alınarak, etkisiz hale getirildi. Mustafa O., elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mustafa O., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 litrelik benzini üstüne döktü! Adana'da kahraman polis ölüm ateşini söndürdü

5 litrelik benzini üstüne döktü! Adana'da kahraman polis ölüm ateşini söndürdü

5 litrelik benzini üstüne döktü! Adana'da kahraman polis ölüm ateşini söndürdü

5 litrelik benzini üstüne döktü! Adana'da kahraman polis ölüm ateşini söndürdü

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