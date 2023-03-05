5 Mart Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Mart Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Mart Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Mart Pazar televizyonda ne var? 5 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Mart Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Mart Pazar televizyonda ne var? 5 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

5 MART PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Hasret (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

14:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)

20:00 Güzel Günler

23:30 Transit (Yabancı Sinema)

01:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

14:30 Bir Küçük Gün Işığı

16:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başım Belada

22:30 Başım Belada

01:00 Başım Belada

03:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Asi

10:15 Veda Mektubu

12:45 Arda’nın Mutfağı

13:30 Camdaki Kız

16:00 Veda Mektubu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

23:45 Veda Mektubu

02:00 Kuzey Güney

04:00 5N1K

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

15:00 Adım Farah

17:00 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

23:30 Adım Farah

01:45 Yasak Elma

04:00 Kefaret

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gecenin Ucunda

10:15 Meltem Demir İle Hanımeli

11:15 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe Deprem Bölgesinde

13:00 Ömer

15:15 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

22:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

22:15 Ömer

01:45 Toprak İle Fidan

02:45 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 On Yaş Genç

10:00 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)

11:45 Tuzak

14:15 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Tuzak

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir