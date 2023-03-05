5 Mart Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Mart Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Mart Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Mart Pazar televizyonda ne var? 5 Mart Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Mart Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Mart Pazar televizyonda ne var? 5 Mart Pazar bugün hangi diziler var?
5 MART PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:30 Hasret (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
12:45 Bir Şansım Olsa
14:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile (Yerli Sinema)
20:00 Güzel Günler
23:30 Transit (Yabancı Sinema)
01:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:15 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
14:30 Bir Küçük Gün Işığı
16:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Başım Belada
22:30 Başım Belada
01:00 Başım Belada
03:30 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:45 Asi
10:15 Veda Mektubu
12:45 Arda’nın Mutfağı
13:30 Camdaki Kız
16:00 Veda Mektubu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
23:45 Veda Mektubu
02:00 Kuzey Güney
04:00 5N1K
04:30 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
15:00 Adım Farah
17:00 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
23:30 Adım Farah
01:45 Yasak Elma
04:00 Kefaret
06:00 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gecenin Ucunda
10:15 Meltem Demir İle Hanımeli
11:15 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe Deprem Bölgesinde
13:00 Ömer
15:15 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
22:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
22:15 Ömer
01:45 Toprak İle Fidan
02:45 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)
04:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 On Yaş Genç
10:00 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)
11:45 Tuzak
14:15 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Tuzak
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir