5 metrelik yılan görenleri korkuttu

Sivas’ın Gürün ilçesinde kısal alanda hayvan otalatan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte dev bir yılan gördü. Yılanın sürüye yaklaştığını gören kardeşler önce panikle geri çekildi. Kardeşler, yılanın hareketsiz bir şekilde beklemesi üzerine o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yaşadıklarını anlatan Yunus Ardıç, böyle büyük bir yılanı en son 1998 yılında dedelerinin gördüğünü söyledi. Ardıç, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” ifadelerini kullandı.