5 metrelik yılan görenleri korkuttu

Kaynak: İHA
5 metrelik yılan görenleri korkuttu

Sivas’ta kırsal alanda çıkan 5 metrelik yılan görenleri korkuttu. Yılanı görenler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde kısal alanda hayvan otalatan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte dev bir yılan gördü. Yılanın sürüye yaklaştığını gören kardeşler önce panikle geri çekildi. Kardeşler, yılanın hareketsiz bir şekilde beklemesi üzerine o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yaşadıklarını anlatan Yunus Ardıç, böyle büyük bir yılanı en son 1998 yılında dedelerinin gördüğünü söyledi. Ardıç, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” ifadelerini kullandı.

aw272319-01.jpg

aw272319-02.jpg

Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 euroya uçak bileti Ekonomi
1 euroya uçak bileti
Amasya'da traktörün altında kalarak öldü Yerel Haberler
Amasya'da traktörün altında kalarak öldü
Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu. M çiçeği virüsü ile tekrar geri dönmüştü Gündem
Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusu. M çiçeği virüsü ile tekrar geri dönmüştü
St. Patrick’s – Başakşehir Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Spor
St. Patrick’s – Başakşehir Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
St. Gallen – Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Spor
St. Gallen – Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu. Doktorlar odadan gülerek çıktı Gündem
Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu. Doktorlar odadan gülerek çıktı