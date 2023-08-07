5 milyar dolarlık servetimiz çürümeye terk edilmiş

CHP’li Gürsel Tekin çeşitli nedenlerle yediemine teslim edilen araçların çekildikleri otoparklardaki içler acısı durumunu gündeme taşıdı.

5 milyar dolarlık servetimiz çürümeye terk edilmiş

Meselenin ekonomik boyutuna dikkat çeken Tekin, “Türkiye’de 800 bin ile bir milyon binek araba kamyon tır traktör ve 500 bin motor çürümeye terk edilmiş, millet ekmeğe muhtaçken yaklaşık 5 milyar dolarlık araçlar çöp olma yolunda, milli servet yok ediliyor” dedi. Tekin, söz konusu araçların 60 gün içerisinde satışa çıkarılıp bedelinin Hazine’ye aktarılmasını önerdi.

CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Başakşehir'deki yaklaşık 3 bin aracın bulunduğu yediemin otoparkına gitti. Tekin, haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen araçların çürüdüğüne dikkat çekti.

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Türkiye coğrafyasında 800 bin ile bir milyon binek araba kamyon tır traktör ve 500 bin motor çürümeye terk edilmiş, millet ekmeğe muhtaçken yaklaşık 5 milyar dolarlık araçlar çöp olma yolunda, milli servet yok ediliyor.

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REDDİ MİRAS %85’E ÇIKTI

Çoğu araç sahiplerinin ölmüş olduğu bilgisini de paylaşan Tekin, araçların borçlarından dolayı araç sahiplerinin çocukları da anne/babalarına karşı reddi miras yaparak borcu üslenmeme yolunu seçiyor. Ülkemizdeki insanlarımızın %85’nin reddi miras yaptığı bilgisini de paylaşan Tekin, Hükümete seslendi. ‘’Ortada yasası olmasına rağmen bu aymazlık görmemezlik neden!’’

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MAKAM ARAÇLARI BURADAN KARŞILANABİLİR!

Otoparklarda piyasa değeri milyon liralar olan ve genelde makam aracı olarak kullanılan lüks model arabalar da olduğunu belirten Tekin, “Devlet büyüklerimizin bindiği araçların tamamı bu araçlar. Ve o araçların ortalama kiraları her ay 170-180 bin lira. Yani fakir fukaramızın cebinden her ay makam araçlarının 170-180 bin TL kirası çıkıyor. Onun için bu arabayı burada çürüteceğinize hiç olmazsa fakir fukarayı bu kirayı ödemekten kurtarın, makam arabası yapın” dedi. Tekin, “Türkiye'de şu anda icra otoparklarında 500 binin üzerinde motor var; 700 bin ile 1 milyon arasında da otomobil, kamyon, traktör, otobüs ve benzerleri var. Ortalama bir hesap yaptığımızda 4-5 milyar dolar servetimiz çürümeye terk edilmiş. Bunun adı düpedüz ihanettir” ifadelerini kullandı.

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İŞTE ÇÖZÜM!

Bunun için yapılması gereken bu araçlar 60 gün içinde satışa çıkarılıp hazineye yatırılmalı çünkü aksi durumda alacaklı alacağını alamıyor, borçlu aracı parkta çürüdüğü için alacağını alamıyor devlete ödenmesi gereken borçta ne yazık ki araç sahiplerinin evlatları tarafında reddi miras ediliyor yanı kısacası milli servet beceriksiz yöneticiler tarafında kaderine terkedilmiş..

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