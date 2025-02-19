5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir arazi üzerine tesis kurup hafriyat dökümü yapıp, çevreyi kirlettiği iddia edilen bir işletmeye 5 milyon lira para cezası kesildi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri Göltürkbükü Mahallesi'nde mera alanı içerisinde kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulup, hafriyat dökümü yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Sabah saatlerinde jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler, 136 dönüm alan içerisindeki tesise ait makinelerin kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi için işletmeye talimat verdi.

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

MAKİNELER DE KALDIRILDI

Bunun üzerine işletme tarafından kırma ve eleme makineleri ile tesise ait birçok ekipmanı bölgeden kaldırıldı. İşletmeye, "Hazine arazisini işgal', "Kaçak hafriyat dökümü', "Çevreyi kirletme" gibi suçlardan toplam 5 milyon liralık cezai işlem yapıldı. İşletmenin hafriyat yığınıyla dolan mera alanında gönüllü olarak temizlik çalışması yapacaklarını söyledikleri ancak daha fazla hafriyat döküp, kaçak tesis kurduklarını belirtildi.

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

5 milyon lira para cezası kesildi! Araziye kurulan tesis kaldırılacak

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