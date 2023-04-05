5 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 5 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Nisan Çarşamba hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 5 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 5 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?
5 NİSAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
22:30 Salak Milyoner (Yerli Sinema)
00:00 Aile
02:45 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
04:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yerli Dizi Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
22:30 Veda Mektubu
01:15 Kuzey Güney
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Ego
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra