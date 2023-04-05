5 Nisan Çarşamba TV yayın akışında ne var? 5 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Nisan Çarşamba hafta başında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 5 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Nisan Çarşamba televizyonda ne var? 5 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var?

5 NİSAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

22:30 Salak Milyoner (Yerli Sinema)

00:00 Aile

02:45 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yerli Dizi Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:30 Veda Mektubu

01:15 Kuzey Güney

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Ego

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra