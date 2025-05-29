5 öğrenciye 'cumhurbaşkanına hakaret' davası! Sur cinayetlerini protesto etmişlerdi

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in öldürülmesini protesto eden beş kadın öğrenci hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Beş öğrenci, 29 Mayıs Perşembe günü İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul-Fatih’teki surlarda 4 Ekim 2024 tarihinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in Semih Çelik tarafından katledilmesi, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış ve ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

"SOKAKTA KATLEDİLMEDİĞİMİZ BİR YAŞAMI BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ise Göztepe Yerleşkesi’nde kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere, “izinsiz basın açıklaması yaparak kampüs trafiğini engelledikleri” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, öğrencilere kınama cezası vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 5 kadın öğrenci hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan iddianame hazırladı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SAYILDI

İddianamede, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, susmuyoruz, isyanımızın sesini kampüsten sokağa herkes duyacak” sloganıyla düzenlenen protestoda, üzerinde “Karar verildi” yazısı, kırmızı yumruk simgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürünün yer aldığı pankartın açıldığı belirtildi. Savcılık, bu pankart nedeniyle öğrencilerin “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği kanaatine vararak dava açtı.

Beş öğrenci, 29 Mayıs Perşembe günü İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul’da 4 Ekim Cuma günü, 19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı iki genç kız, 19 yaşındaki Semih Çelik adlı erkek tarafından öldürüldü.

Çelik önce Eyüpsultan’da kendisinin yaşadığı evde Halil’i kısa süre sonra da Fatih’teki Edirnekapı Surları’nda Uzuner’i öldürdü. Cinayetlerden sonra ise intihar etti.

Olay, 16:00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Çelik, Uzuner’in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Ardından boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.