5 öğretmeni darp etmişti! Saldırganın cezası belli oldu

Adana 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 20 Ocak'ta görülen karar duruşmasında Berat Z.'ye 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Davaya müdahil olan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Ceza Kanunu'nun 112, 116 ve 265'inci maddelerinde düzenlenen "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi', "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlendiğini belirtti.

Olay, 12 Ekim 2023'te Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, okumasını istemediği ortaokul öğrencisi kız kardeşini okuldan almak istedi. Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı.

Berat Z., kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmene saldırıp, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli Berat Z.'yi gözaltına aldı. İfadesinde, kız kardeşinin okula gitmesini istemediğini, bu nedenle sınıfı bastığını söyleyen Berat Z., tutuklandı.