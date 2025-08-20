5 saatte değeri 70 kat arttı

Pazartesi sabahı başlayan işlem gününde 5,5 saat içinde gerçekleşen bu yükselişle beraber 10 bin liralık yatırım 700 bin liraya ulaştı.

Avustralya Menkul Değerler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) hisse senedinin alım satımını geçici olarak askıya aldı. Kaili Resources'ın başvurusu üzerine verilen bu askıya alma kararının çarşamba gününe dek süreceği açıklandı.

Yükselişten kazanç sağlayan yatırımcıların satışa yönelmesiyle hisse fiyatı gün sonunda 1,08 dolara kadar düştü. Buna karşın bu düzey, Haziran 2002’den bu yana görülen en yüksek kapanış seviyesi oldu.

Bu hareketliliğin ardındaki etken, Kaili Resources’ın Güney Avustralya Enerji ve Madencilik Dairesi’nden aldığı sondaj ruhsatıydı. Şirketin Lameroo, Karte ve Coodalya bölgelerinde sondaj yapmasına izin verilmesinin ardından hisselerdeki artış başladı. Ancak uzmanlara göre bu ruhsat, üretimle ilgili somut bir gelişme ifade etmiyor.