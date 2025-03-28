5 saniye arayla 2 araç çarptı

Kaynak: İHA

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyene 20 yaşındaki genç kıza bir aracın sürücüsü çarptı. 5 saniye sonra da başka bir aracın sürücüsü de kıza çarptı. 2 aracın çarptığı kızı hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kaza, Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 23 AER 922 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Z.A.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kıza aynı yönde seyreden M.B.C. idaresindeki 23 HF 532 plakalı otomobil de çarptı. Kazada 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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