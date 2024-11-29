5 stajyer ısınmak için sobaya tiner döktü! Patlamayla dehşeti yaşadılar

Göynücek ilçesinde sabah saatlerinde römork imalatı yapan bir iş yerinde staj yapan 5 lise öğrencisi ısınmak için sobayı yaktı.

BİR ANDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sobaya diner dökünce bir anda patlama meydana geldi. Alevler arasında kalan öğrenciler, can havli ile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 öğrenciyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.