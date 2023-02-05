5 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Şubat Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Şubat Pazar televizyonda ne var? 5 Şubat Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Şubat Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Şubat Pazar televizyonda ne var? 5 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
08:00 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)
14:10 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
02:20 Kuruluş Osman
05:20 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Sihirli Annem
09:25 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
02:30 Sıradan Bir Adam (Yabancı Sinema)
03:45 5N1K
04:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
01:30 Yasak Elma
03:45 Kamera Arkası
04:15 İnadına Aşk
06:00 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Gecenin Ucunda
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
03:30 Türk Müziği
04:30 Baba Ocağı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 On Yaş Genç
11:00 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
13:45 Karakomik Filmler “Emanet&Deli” (Yerli Sinema)
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
03:30 Tuzak
05:30 Oynat Bakalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Ege’nin Hamsisi
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:50 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3’Te 3
01:30 Al Sancak
03:20 Teşkilat
05:40 Kapanış
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.