5 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Şubat Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Şubat Pazar televizyonda ne var? 5 Şubat Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Şubat Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Şubat Pazar televizyonda ne var? 5 Şubat Pazar bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

08:00 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

14:10 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aldatmak

02:20 Kuruluş Osman

05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Sihirli Annem

09:25 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

02:30 Sıradan Bir Adam (Yabancı Sinema)

03:45 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

01:30 Yasak Elma

03:45 Kamera Arkası

04:15 İnadına Aşk

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

03:30 Türk Müziği

04:30 Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 On Yaş Genç

11:00 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

13:45 Karakomik Filmler “Emanet&Deli” (Yerli Sinema)

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

03:30 Tuzak

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:30 Al Sancak

03:20 Teşkilat

05:40 Kapanış