5 teğmenden mesaj veren çok anlamlı ziyaret! İhraç kararından hemen sonra buluştular...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
5 teğmenden mesaj veren çok anlamlı ziyaret! İhraç kararından hemen sonra buluştular...

TSK'dan ihraç edilen 5 Atatürkçü teğmen ihraç edilmelerinin ardından buluşarak ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edip Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Kara Harp Okulu'nun Mezuniyet Töreni bittikten sonra Teğmen Yemini edip, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler, geçtiğimiz gün Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti. Gazeteci Müyesser Yıldız, genç teğmenlerin çok anlamlı ve mesaj veren fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı karar sonrası yaptığı açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir.Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Karara kamuoyundan büyük tepki gelirken, Teğmenler avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada 'Vatan Sağ Olsun' demişti.

SESSİZ SEDASIZ ANITKABİR'E GİTTİLER

Atatürkçü 5 Teğmen dün sessiz sedasız Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte o fotoğraf;

tg.jpg

Son Haberler
Çorum esnafını ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin: Vatandaşa bir dokun bin ah işit
Çorum esnafını ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin: Vatandaşa bir dokun bin ah işit
Kumar için borç para vermeyen akrabasını öldürdü
Kumar için borç para vermeyen akrabasını öldürdü
Engellilik Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan açıklama
Engellilik Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan açıklama
İstanbul'da çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralı
İstanbul'da çelik bariyere çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralı
Bakan Kurum imzasıyla Valiliklere sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi
Bakan Kurum imzasıyla Valiliklere sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi