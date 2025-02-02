5 teğmenden mesaj veren çok anlamlı ziyaret! İhraç kararından hemen sonra buluştular...

Kara Harp Okulu'nun Mezuniyet Töreni bittikten sonra Teğmen Yemini edip, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler, geçtiğimiz gün Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti. Gazeteci Müyesser Yıldız, genç teğmenlerin çok anlamlı ve mesaj veren fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı karar sonrası yaptığı açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir.Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Karara kamuoyundan büyük tepki gelirken, Teğmenler avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada 'Vatan Sağ Olsun' demişti.

SESSİZ SEDASIZ ANITKABİR'E GİTTİLER

Atatürkçü 5 Teğmen dün sessiz sedasız Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.