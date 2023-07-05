İzleyiciler 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Temmuz Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 5 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 5 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri (Yabancı Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:45 “Galatasaray-Hull City” Hazırlık Maçı

21:45 MasterChef Türkiye All Star