İzleyiciler 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Temmuz Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 5 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Temmuz Çarşamba TV yayın akışında ne var? 5 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var?
5 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Gizli Bahçe (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:45 “Galatasaray-Hull City” Hazırlık Maçı
21:45 MasterChef Türkiye All Star