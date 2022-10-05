Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ederken, dünyanın bir çok ülkesinde de benzin ve motorinin fiyatına indirim yapılıyor. Türkiye'de ise bütçe açığını kapatmak için benzin ve motorine zam üstüne yapılıyor.

Bugünden itibaren benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 19.86, Avrupa Yakası'nda 19.85, Ankara ve İzmir'de 19.99 TL'den satılıyor.

Motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 24.24, Avrupa Yakası'nda 24.22, Ankara'da 24.33, İzmir'de ise 24.37 TL'den depolara dolduruluyor.

Zamlara isyan eden bir araç sahibi "Motorine zam gelmesi demek her türlü ürüne zam gelmesi demektir. Pazardan alınan sebze de meyve de, dükkanlardan alınan eşya da zamdan nasibini alacak. Bugün bize Cumhurbaşkanımız müjde verecekmiş. Biz müjdeyi akaryakıt istasyonuna gittiğimizde aldık. Zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz. Yakında fiyatlar düşecek. Çünkü parasızlıktan kimse alamayacak. Ya da tadımlık alabilecek. Almanya bizi kıskanıyormuş. Bırakın Almanları orada yaşayan gurbetçilere 'ülkenize dönün' diye çağrı yapın bakın yüzde kaçı gelecek. Adam çocuk yapıyor. Dünyanın parasını Alman devletinden alıyor. Bir asgari ücretli Almanya'da bir maaşıyla araç alabiliyor. Kim Almanya'yı bırakır da Türkiye'ye gelir" yorumunu yaptı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.