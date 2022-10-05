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Benzin ve motorine zam

Bugün benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam yapıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 19.85 TL'ye, motorinin ise 24.22 TL'ye yükseldi. Dünyada benzin ve motorin fiyatları düşerken, Türkiye'de zam yapılması araç sahiplerini isyan ettirdi. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 07:23
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5 TL indirim beklentisi başka bahara kaldı. Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam
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Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ederken, dünyanın bir çok ülkesinde de benzin ve motorinin fiyatına indirim yapılıyor. Türkiye'de ise bütçe açığını kapatmak için benzin ve motorine zam üstüne yapılıyor.

Bugünden itibaren benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. 

Benzin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 19.86, Avrupa Yakası'nda 19.85, Ankara ve İzmir'de 19.99 TL'den satılıyor.

Motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 24.24,  Avrupa Yakası'nda 24.22, Ankara'da 24.33, İzmir'de ise 24.37 TL'den depolara dolduruluyor. 

Zamlara isyan eden bir araç sahibi "Motorine zam gelmesi demek her türlü ürüne zam gelmesi demektir. Pazardan alınan sebze de meyve de, dükkanlardan alınan eşya da zamdan nasibini alacak. Bugün bize Cumhurbaşkanımız müjde verecekmiş. Biz müjdeyi akaryakıt istasyonuna gittiğimizde aldık. Zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz. Yakında fiyatlar düşecek. Çünkü parasızlıktan kimse alamayacak. Ya da tadımlık alabilecek. Almanya bizi kıskanıyormuş. Bırakın Almanları orada yaşayan gurbetçilere 'ülkenize dönün' diye çağrı yapın bakın yüzde kaçı gelecek. Adam çocuk yapıyor. Dünyanın parasını Alman devletinden alıyor. Bir asgari ücretli Almanya'da bir maaşıyla araç alabiliyor. Kim Almanya'yı bırakır da Türkiye'ye gelir" yorumunu yaptı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi. 

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Bozkurt
5.10.2022 08:00
Bu ahlaksız siyasetcileri tarihe gomecegiz secimde az kaldı, siz de Allah korkusu da kalmamış bre vicdansizlar.  
 
Bu iki partiye oy verenlerden hakkımı helal etmiyorum
5.10.2022 08:00
Bu ne ya biz çiftçiyiz tam ekiş zamanı mazota ihtiyacımız olduğu anda zam bu ne ya  
 
Selin
5.10.2022 07:35
asgari ücret tamam anlıyoruz peki 3.500 tl en düşük emekli maaşı ne olacak hiççç 😊  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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