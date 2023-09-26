5 ton sac yola saçıldı. Ulaşım kilitlendi

Düzce'de otomobile çarpan tırın kasasından yola devrilen sac ulaşımı olumsuz etkiledi.

KAYNAK: AA
5 ton sac yola saçıldı. Ulaşım kilitlendi


Kent merkezine seyreden Fatih I. idaresindeki 67 TS 245 plakalı rulo sac yüklü tır, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Emirhan S. yönetimindeki 81 FE 754 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın kasasındaki yaklaşık 5 ton ağırlığındaki sac, yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, yolun Düzce istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, sacın iş makinesiyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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