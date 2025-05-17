5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Amerika kıtasında yer alıyorlar

Kaynak: ulusalpost.com
5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Amerika kıtasında yer alıyorlar

Çin, uzun bir süredir beklenen adımı atarak, Latin Amerika'dan tam 5 ülke vatandaşı için vize muafiyeti getirdi. O ülkeler arasında Arjantin'de yer alıyor.

Kovid-19 salgınının ardından uluslararası seyahatleri yeniden canlandırma hedefiyle hayata geçirilen bu tek taraflı uygulama, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarını kapsıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in yaptığı resmi açıklamaya göre, bu beş güzide Latin Amerika ülkesinin normal pasaport sahibi vatandaşları, 12 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında tam bir yıl boyunca Çin'e 30 günü aşmayan seyahatlerini vizesiz gerçekleştirebilecekler.

Bu karar, öncelikle bu beş ülkenin vatandaşları için Çin'e seyahat etmeyi hayal edenler için büyük bir kolaylık demek. Bürokratik engellerle uğraşmadan, sadece pasaportlarını alıp Çin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar. Çin Seddi'nden Yasak Şehir'e, Şanghay'ın modern siluetinden Guilin'in nefes kesen manzaralarına kadar sayısız güzellik artık çok daha erişilebilir olacak.

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ÇİN TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTİYOR MU?

Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Çin Halk Cumhuriyeti Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport) sahiplerinden vize talep etmektedir. Hususi Pasaport ( Yeşil Pasaport), Hizmet Pasaportu ve Diplomatik pasaport sahipleri ise Çin vizesi almadan 30 güne kadar vizesi olarak Çin'i ziyaret edebilirler.

Çin vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, genellikle Çin Konsolosluğu veya Çin’in yetkilendirdiği vize başvuru merkezlerine başvurmalıdır. Vize başvurusu için gerekli belgeler arasında pasaport, doldurulmuş başvuru formu, seyahat planı, davet mektubu (varsa), biyometrik fotoğraf ve seyahat sağlık sigortası yer alabilir. Başvuru süreci ve gereken belgeler, seyahat amacına, vize türüne ve kişisel duruma göre değişebilir.

Çin vizesi başvurusu genellikle birkaç hafta sürebilir ve başvuru sonucu alınan süre değişkenlik gösterebilir. Vize başvurusunun zamanında yapılması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması, başvuru sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması açısından önemlidir.

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