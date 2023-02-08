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Enkaz altındaki çocuğun üşüyorum baba feryadı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur’un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı. “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:00
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5 yaşındaki çocuğun feryadı. Çok üşüyorum baba

Enkaz altındaki çocuğun üşüyorum baba feryadı
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İHÜA ve AA'nın haberlerine göre, kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. 

Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum baba” demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu.

”Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu” baba diyen Yağmur’a yanıbaşındaki babası destek verdi. 

Babası, “Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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Teist
8.02.2023 17:12
Bu yıkımı kim ve neden yaptı? Dünyayı Allah yarattıysa ve onun denetimindeyse, insanlara böylesine acıyı o yaptı. Neredesin ulan çık karşıma, hesap sorayım.  
 
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