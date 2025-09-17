5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti

Türkiye 5 yaşındaki çocuğunu boğazını kaserek katleden anneyi konuşuyor. Caninin sözleri kan dondurdu.

Son yıllarda giderek artan kadın ve çocuk cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Dehşet veren olay Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelmiş, cani 'anne' 27 yaşındaki Revşan Demir'in 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel Karakoç'u katletmesi infial yaratmıştı.

"EVİ CİNLER SARDI..."

Olayın dehşet veren ayrıntıları ortaya çıktı. Caninin, oğlu Mert Veysel Karakoç'u tuvalete götürerek 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek boğazını kestiği ortaya çıktı. "Anne" tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, otopsi için morga gönderilen küçük Mert'in cansız bedeni, Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

