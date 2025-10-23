Olay Adıyaman’da yaşandı. Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesinde bulunan bir boş araziye araçla 3 arkadaşı ve 5 yaşındaki çocuğuyla beraber gelen M.D., iddialara göre arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine girerek kriz geçirdi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EKİPLER SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla M.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından boş arazi içerisine terk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekiplerince M.D.’ye müdahale edildi. Babasının içler acısı halini gören 5 yaşındaki Ö.D. ise sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen M.D., yakınlarına teslim edilirken polis ekipleri M.D.’yle olay yerine gelen ve daha sonra M.D.’yi bırakarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.