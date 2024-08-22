5 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü. İstanbul'da kanlı saldırı

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, Gülensu Mahallesi, Mesut Caddesi üzerinde saat 19.00 civarlarında yaşandı. İddiaya göre, M.D. (30) isimli bir kişi, yanındaki Ö.M.A. (5) isimli çocuk ile motosiklet ile seyir halindeyken, yine seyir halindeki başka bir motosikletli kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mermiler M.D.'ye ve 5 yaşındaki Ö.M.A. isimli çocuğa isabet etti. M.D. kanlar içinde yere yığılırken, Ö.M.A. ise kalçasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.D. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı çocuk ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.