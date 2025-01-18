5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü

Olay, 15 Ocak 2025 tarihinde, Harran ilçesine bağlı Oğulcuk Mahallesi’nde meydana geldi. M.N.B., yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne götürülse de burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, M.N.B.'nin ailesi tarafından hastaneye getirildiğini ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, “Ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, M.N.B.'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu sonrasında belli olacağını belirtti. Başsavcılık, yapılan otopside cinsel istismara dair bir bulguya rastlanmadığını, ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak daha kapsamlı incelemelerle belirleneceğini ifade etti. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.

ŞANLIURFA BAROSU: “ADLİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR”

Şanlıurfa Barosu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki M.N.B.'nin ölümünün ardından kamuoyunda yayılan haberlerin derin bir üzüntüyle takip edildiğini belirtti. Baro, yaptığı görüşmeler neticesinde, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını, ancak gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için adli incelemelerin sürdüğünü belirtti. Şanlıurfa Barosu, hukuki sürecin başından itibaren takipçisi olacaklarını ve adaletin tecelli etmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti.