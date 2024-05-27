5 yaşındaki kız çocuk parkında köpeğin saldırısına uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
5 yaşındaki kız çocuk parkında köpeğin saldırısına uğradı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, çocuk parkında bulunana kaydırağın altında yatan sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi Karaman Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1 hafta önce sokak köpeği, 5 yaşındaki kıza saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Erva Dinç, parkta oyun oynadığı sırada kaydırak altında bir köpek yatıyordu. Bir anda köpeğin saldırısına uğrayan minik kız, can havliyle koşmaya başlarken, annesinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Küçük kızın kolunda köpek ısırması neticesinde kesik olduğu görüldü.

Köpeklerin ısırdığı minik kız, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edilirken, yaşanan anları anne Elem Dinç, anlattı.

"BANA DOĞRU GELMEK İSTEDİĞİ ESNADA KÖPEK BİR ANDA ISIRDI"

Gerekli önlemlerin alınmasını isteyen anne Elem Dinç, "Kızım parkta oynuyordu ve köpek de orada yatıyordu. Kızım bana doğru gelmek istediği esnada köpek bir anda ısırdı. Kızıma ilk olay yaşandığında 4 iğne vuruldu. Sonrasında 7 iğne daha vuruldu. Şuanda da tedavi sürecinde ve 4 kuduz aşısı yapılacak. Çok dehşet dolu bir andı. Burada durduğumuz süre zarfında biz köpeği beslemiştik ancak kızım bana doğru gelirken saldırdı. Köpek kızımdan büyüktü üzerine atladığı anda kızım kendini kurtararak kaçmaya başladı. Köpekten koşarak kurtuldu. Kızımın kolu çok kötüydü. Hastane çok yakın olduğu için hemen acile gittik ve tedavi altına alındı. İlk günler çok kötüydü sabah kadar ateşlendi, gece boyunca kusmaları oldu. Kızımın ilk tedavi süreci benim içinde çok zordu. İlk 2 gün bende kendime gelemedim. Kızımın psikolojisi kötüleşti, sadece evimizin önündeki köpekleri seveceğini söylüyor. Benim kızım hayvanları çok sever. Benim kızlarım bebekliklerinden beri hayvanları çok sever. Bizim kapımızdaki köpekleri severler, onlara yemek verirler. Artık sokak köpeklerini görünce benim yanımda duruyor, korkuları var. Biz sokak hayvanları her zaman seviyoruz ama başımıza böyle bir olay geldi" diye konuştu.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜN BURADA EN AZ 10 KÖPEK VARDI"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı parkta olduklarını belirten anne Dinç, "Hiçbir şekilde güvenlik alanı yok. Olayın yaşandığı gün burada en az 10 köpek vardı ve sürekli buradalar. Bizim sokaklarımızda da her yer köpek. Sokak köpeklerine karşı kesin ve güvenilir bir çözüm olması lazım. Çocuk parkı burası, çocukların oynayacağı bir yer. Artık benim kızım parka çekinerek geliyor, bazen hiç gelmek istemiyor" dedi.

"DAHA İYİ ÇÖZÜMLER ÜRETİLEBİLİR"

Olay günü haber alır almaz hastaneye gittiğini aktaran baba Emre Dinç, "Ben olay günü işten gelmiştim ve uyuyordum. Eşim aradığında apar topar hastaneye gittim. Gittiğimde çocuğum ağlıyordu ve koluna 2 dikiş atmışlardı. Hastanede gerekli tedavi uygulandıktan sonra hayvan barınağını aradık ve köpeği aldılar. Karaman ve Camili mahalleleri bölgesinde genel olarak sokak köpekleri çok yoğun. Sadece bizim binamızın önünde yaklaşık 5 köpek var. Tabii benim de canım yandı ve bu gibi olaylar burada çok oldu. Daha vahim bir durumda olabilirdi. Hiçbir canlı benim çocuklarımdan değerli değil. Devlet bunun önlemini alacaktır ama ben hayvanların uyutulması taraftarı değilim. Daha iyi çözümler üretilebilir örneğin bu bölgede ormanlık alan çok etrafı çevrilerek sokaktaki başıboş köpekler oraya konulabilir" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA KÖPEKLERİ BİR DAHA SEVMEYECEĞİM"

Köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Erva ise "Beni annemin yanına giderken köpek ısırdı ve hızlı koşarak kendimi kurtardım. Bizim evimizin önündeki köpeğin kafasını sevdiğimde beni hiç ısırmıyor. Başka köpekleri bir daha sevmeyeceğim" dedi.

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