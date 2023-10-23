5 yaşlarındaki çocuk, kontağı çevirince otomobil duvara çarptı

Adana’da annesine ısrar ederek evlerinin önünde, park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturan 5 yaşlarındaki çocuk, kontağı çevirince araç hareket edip duvara çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
5 yaşlarındaki çocuk, kontağı çevirince otomobil duvara çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Caddesi’nde meydana geldi. 5 yaşlarındaki çocuk, evlerinin önünde park halindeki ailesine ait otomobilin sürücü koltuğuna oturmak için annesine ısrar etti. Bunun üzerine anne, oğlunu sürücü koltuğuna oturttu. Bu sırada otomobilin yan koltuğuna ise başka bir kadın oturdu. Çocuğun kontağı çevirmesiyle birlikte otomobil hareket edip öndeki duvara çarptı. Bu sırada paniğe kapılan anne, otomobilin kapısını açarak oğlunu kurtarmaya çalıştı. Anahtarı üzerinde olan otomobilin, park halindeyken viteste olduğu anlaşıldı.

Otomobilin hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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