5 yatırımcıdan üçü memecoin’leri portföylerinin olmazsa olmazı görüyor

Ortadoğu’da artan çatışma endişeleri değerlendirmenin dışında tutulduğunda, kripto para piyasalarında yükseliş eğilimiyle anılan ve “Uptober” olarak adlandırılan ekim ayı, memecoin'ler için de güçlü başladı. Özellikle Solana blokzinciri ağı üzerinde piyasaya sürülen WIF, PEPE ve BONK gibi memecoin’ler, ayın ilk günlerinde %5 ila 10 arasında değer kazandı. Öte yandan 17 Eylül'de yayımlanan Memecoin'lerin Durumu raporu, ilhamını bir siyasi figürden, hayvandan veya herhangi bir komik öğeden alan volatilitesi yüksek kripto para birimlerinin yılın başından bu yana %450’ye yakın performansla en iyi kazanan kripto teması olduğunu gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Ortadoğu’da artan risklere rağmen, memecoin’ler de yükselişle ünlü bir ay olan ekime güçlü başlamıştı. Yine de artan tansiyon memecoin’lerin potansiyeline gölge düşürmüyor. Güncel raporlar, kripto temaları arasında memecoin'lerin, gerçek dünya varlıkları (RWA) ve yapay zeka token'larını dahi performans bakımından solladığına işaret ediyor" dedi.

5 KIŞIDEN ÜÇÜ IÇIN OLMAZSA OLMAZ

Başka bir raporda, 5 yeni kripto yatırımcısından üçünün, memecoin’leri porföyleri için vazgeçilmez gördükleri de ortaya çıktı. Yüksek volatilitenin yeni yatırımcıları heyecanlandırdığını, öte yandan genelde mizah ve topluluk odağından köklenen memecoin’lerin bu yönleriyle yatırımcı ilgisini aktif tuttuğunu söyleyen Emre Yetişkin, "Coinmarketcap tarafından listelenen önde gelene memecoin’lerin piyasa değeri 50 ila 55 milyar dolar arasında seyrediyor. Dünyanın en değerli 10 kripto para biriminden biri, memecoin’lerin atası kabul edilen Dogecoin. Öte yandan kimi veriler, yılın bir bölümünde piyasa değeri 70 milyar dolara kadar çıkan memecoin’lerin 2024’ün en hızlı büyüyen dördüncü kripto segmenti olduğuna işaret ediyor.

Dünya çapına yayılan bu adaptasyon hafife alınmamalı. Ancak yatırımcılar da memecoin’lerin yüksek dalgalanma riskleri taşıdığını ve her memecoin projesine güvenilmemesi gerektiğini akıllarında tutmalı” diye konuştu.

“MEMECOIN’LER PIYASA KATILIMINI ARTIRIYOR”

2024'ün memecoin’ler açısından güçlü bir yıl olduğunu kaydeden Emre Yetişkin, “Solana ağı üzerinde kurulan Pump.Fun gibi girişimler, memecoin oluşturup piyasaya sürmeyi son kullanıcı seviyesine indirdi. Bu suistimale açık bir durum olsa da, hem sayıca artan hem de piyasa değeri yükselen memecoin’lerin piyasaya katılımı artırdığını söylemek mümkün. Yatırımcılar, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan her yeni şaka temalı kripto para birimini yeni bir fırsat olarak değerlendiriyor ve bu projenin ilk sadık üyeleri olarak yerini almak istiyor. Kısa vadede dikkatli işlem yapabilen yatırımcılar memecoin’lerin getiri fırsatlarından yararlanabiliyor. Sağlam proje ekipleri ve token ekonomileri sunabilen memecoin’ler kısa sürede güçlü ve sadakati yüksek bir topluluk oluşturarak etkilerini artırabiliyor. Örneğin 2023 sonlarında piyasaya sürülen köpek temalı memecoin’lerin en yeni ve güçlülerinden dogwifhat’e (WIF), piyasaya sürüldüğü gün yapılan bin dolarlık bir yatırımın bugün 13 bin dolara çıkabildiğini görüyoruz. Yalnızca bu örnek bile memecoin’lerin kripto para piyasalarına likidite sağladığını ve yeni yatırımcılar çekmede etkili olduğunu göstermeye yetiyor” ifadelerini kullandı.

“KULLANICILARIMIZA BU TRENDLERI YAKALAMA FIRSATI SUNUYORUZ"

Şaka temalı olsun ya da olmasın, her kripto para birimine yatırım yaparken, yatırımcıların ilk uyması gereken kuralın kendi araştırmalarını yapmaları olduğunu hatırlatan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye’de kripto para mevzuatına uyum taahhüdünü ilk veren kripto para borsalarından biri olan, anonim şirket yapısıyla ve güçlü sermayesiyle yüz binlerce Türk kullanıcıya yüzlerce paritede işlem yapma olanağı sunan ve Trabzonspor'un sponsoru olan WhiteBIT TR olarak WIF, MEW, PEPE, BONK, MEME gibi yeni projelerin yanı sıra DOGE ve SHIBA gibi klasikleşen kripto para birimlerini listeliyor; güncel memecoin trendlerini yakından takip ederek kullanıcılarımızın en yeni projelere hızla erişmesini sağlamak için etkin listeleme süreçleri yürütüyoruz. WhiteBIT TR kullanıcıları, güvenlik endişeleri olmadan piyasada adından en çok söz ettiren ünlü memecoin'leri alıp satabiliyor ve 2024’ün en çok kazandıran kripto teması olan memecoin’lerin fırsatlarından düşük komisyonla yararlanabiliyor. İşlevsel araçlar ve hızlı süreçlerle piyasa değişimlerine Türkiye’ye özel olarak geliştirilmiş bir kripto alım satım uygulaması üzerinden katılmak isteyen tüm kullanıcıları, WhiteBIT TR’de hesap açmaya davet ediyoruz.”