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Sakaryaspor Bodrum'dan 5 yedi taraftar oyuncuya üçlü çektirdi. Başkan Cumhur Genç küplere bindi

Bodrumspor, Spor Toto 1.Lig'de Sakaryaspor'u 5-0 yendi. Maç sonu Sakaryaspor başkanı ile taraftar arasında ilginç bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 23:32
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''5 yedik olum farkında değil misiniz?'' Sakaryaspor Bodrum'dan 5 yedi taraftar oyuncuya üçlü çektirdi

Sakaryaspor Bodrum'dan 5 yedi taraftar oyuncuya üçlü çektirdi. Başkan Cumhur Genç küplere bindi
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Bodrumspor ile Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 5-0 kazanırken maç sonu Sakaryaspor tribününde ilginç anlar yaşandı.

BAŞKAN ÇOK SİNİRLENDİ
Farklı mağlubiyet sonrası özür dilemek için Sakaryaspor tribünlerinin önüne gelen futbolcu Kabongo Kasongo'ya, taraftarlar üçlü çektirdi. Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç bu olay üzerine adeta çileden çıkarken, taraftarların yanına giderek tepki gösterdi.

"5 TANE YEDİK OĞLUM FARKINDA DEĞİL MİSİNİZ?"
Başkan tribünün önüne gelerek taraftarlara, "5 tane yedik oğlum farkında değil misiniz? Niye üçlü çektiriyorsunuz adama!" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine taraftarlar, başkandan özür diledi.

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