5 yıl hapis cezası vardı! Emniyet tarafından yakalandı

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun İlçesinde 31.07.2025 günü sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurması suçundan yakalama emri ve bu suçtan 5 yıl hapis cezası bulunan İ.D. yakalandı ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.