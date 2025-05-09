5 yıl hapsi istenen Zorlu Holding’in eski CEO’su hakkında ilk celsede karar çıktı

Cem Köksal, çalışanlara gönderilen tartışmalı bir e-posta nedeniyle İstanbul’da mahkemeye çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Köksal’ın “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Savcılık, Köksal’ın Ramazan ayında çalışanlara dini içerikli tebrik mesajlarının gönderilmesini engellediği iddiasına dayanan e-posta yazışmalarını delil olarak sunmuştu.

Köksal, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal ile holding bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler arasında, Ramazan ayı tebrik mesajları nedeniyle bir anlaşmazlık yaşanmış ve bu durum kamuoyuna yansımıştı. Ergün Güler’in çalışanlara Ramazan tebrik mesajı göndermesinin ardından, Cem Köksal’ın tüm birimlere dini içerikli mesajların gönderilmemesi talimatını içeren bir e-posta attığı öne sürülmüştü.

Olayın kamuoyunda yankı uyandırması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlatmış ve Köksal gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.