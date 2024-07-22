5 yıl ölen annesinin cesediyle yaşamış

Osaka'da şok edici bir olay yaşandı. Polis, İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada'nın, ölen annesi Tomiko Onada'nın cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evinde sakladığını tespit etti.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık sırasında polise bilgi veren Onada, annesinin 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü itiraf etti.

"Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonra öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım" diyen Onada, suçunu polise itiraf ettikten sonra tutuklandı.

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Onada'nın, annesinin ölümünü resmi makamlara bildirmediği ve emekli maaşını almaya devam ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.