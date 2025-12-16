Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek etapla Formula 1'e dönecek. İlk kez 1958'de Formula 1 etabı yapılan Portekiz'deki son yarış ise 2021'de gerçekleştirilmişti.