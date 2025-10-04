5 yıl sonra yine Sergen Yalçın! "Galatasaray'ın neler yapabileceğini iyi planladık"

Trendyol Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son olarak yine Sergen Yalçın yönetiminde Mart 2020’de RAMS Park’tan puanla ayrılan Beşiktaş’ta 5 yıl sonra alınan 1 puandan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Kırmızı karttan sonra daha iyi olabilirdi.” dedi.

"İNSANLIK 3 PUANDAN DAHA ÖNEMLİ"

Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli."

"GERİ YASLANMA ALIŞKANLIĞINI GİDERECEĞİZ"

"Oyuncularda eskiden gelen bazı alışkanlıklar var. Devre arasında hiç böyle bir şey konuşmadık, geriye yaslanma gibi bir niyetimiz yoktu. Bunlar otomatik gelişiyor. Sorunları bazen takım içeride çözer. Böyle bir alışkanlık var, bunu gidereceğiz."

"BÖYLE HATALAR YAPARSANIZ KALENİZDE GOLÜ GÖRÜRSÜNÜZ"

"Galatasaray'ın neler yapabileceğini iyi planladık. Maç başında doğru oynadık, golü de bulduk. Kırmızı pozisyonu sonrası daha iyi de olabilirdi. Oyunculara topu tutmamız gerektiğini anlattık. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Böyle maçlarda böyle hatalar yaparsanız kalenizde gol görürsünüz. Net pozisyonlarımız var Rafa'nın pozisyonu var. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 2 puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüz."