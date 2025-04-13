5 yılda bir yaşanıyor... Bu gece gökyüzüne bakan görecek

Kaynak: DHA
5 yılda bir yaşanıyor... Bu gece gökyüzüne bakan görecek

Bu gece Ay, son beş yılın en küçük haliyle gözlemlenebilecek. Ay ile Dünya arasındaki uzaklık 406 bin 6 kilometre olacak.

Pazar günü (bugün), Ay beş yılın en küçük dolunayı olarak gökyüzünde gözükecek. ‘Mikro ay’ olarak adlandırılan bu olay, Ay’ın Dünya’ya en uzak konumda olduğu dolunay evresi olarak biliniyor ve genellikle daha küçük ve daha sönük bir şekilde izleniyor.

Gökyüzü meraklıları için bu özel an 13 Nisan Pazar günü (bugün) UTC saatine göre 01:22’de meydana gelecek. Bu sırada Ay, Dünya’dan tam 406 bin 6 kilometre uzaklıkta olacak. Bir sonraki mikro ay ise mayıs ayında gerçekleşecek, ancak Ay bu sefer yaklaşık 800 kilometre daha yakın olacak.

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