5 yıldır aranan çalıntı motosiklet Salihli’de bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu plakasız motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, A.S. (60) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu.

Yapılan şase numarası sorgulamasında, motosikletin plakasının 45 KA 8720 olduğu ve 2020 yılından bu yana Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi Amirliğince çalıntı kaydının bulunduğu tespit edildi.

Motosiklet, sahibi Vedat Ekiz'e (46) teslim edilirken, şüpheli A.S. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

