5 yıldır aranan çalıntı motosiklet Salihli’de bulundu

Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, A.S. (60) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu.

Yapılan şase numarası sorgulamasında, motosikletin plakasının 45 KA 8720 olduğu ve 2020 yılından bu yana Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi Amirliğince çalıntı kaydının bulunduğu tespit edildi.

Motosiklet, sahibi Vedat Ekiz'e (46) teslim edilirken, şüpheli A.S. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.