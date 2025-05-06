5. yıldız Galatasaray'a servet kazandıracak!

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran ve büyük bir mucize olmazsa Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek olan Galatasaray, şampiyon olması halinde ekonomik olarak büyük bir gelir kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

Aslan, Avrupa'dan ciddi bir parayı kasasına koyacak. Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde formasına 5. yıldızı eklemeye hak kazanan ilk kulüp olacak.

GALATASARAY'A PARA YAĞACAK!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İlk olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için katılım ücreti olan 18.6 milyon euroyu doğrudan kasasına koyacak olan Galatasaray, Lig şampiyonuna verilecek olan 71.1 milyon TL'yi de alacak.

Ligde ayrıca geçmiş şampiyonluklar ve performansa dayalı birçok yan geliri de elde edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde alacağı parayı da misliyle arttırma şansına sahip olacak. Yönetim, ayrıca 5 yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.