5 Yıldızlı Aslan

2024- 2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Kendi sahasında stadı tıka basa dolduran taraftarıyla beraber Kayserispor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 3.üncü toplamda 25.inci şampiyonluğu kazandı. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek Kupayı müzesine götüren sarı kırmızılı takım hafta sonunda lig şampiyonluğunu ilan ederek sezonu çifte kupa ile kapattı. Galatasaray oyuncu kadrosu son derece uyumlu ve oturmuş bir kadro. Sahada yardımlaşma üst seviyede, arkadaşlık ileri düzeyde, oyuncular saha içinde nereye koşacaklarını, nasıl pas atacaklarını ezberlemiş durumda. Özgüveni yüksek oyuncular. Bu kadar kaliteli ayaklar bir araya gelince şampiyonluğun önündeki bütün engeller aşıldı. Galatasaray yönetimi 3 sezondur çok doğru işler yaptı. Özellikle forvet seçimde ki başarı üst üste 3 şampiyonluğu getirdi. Mauro Icardi’yi getirdiler. 2 sezon şampiyon olmasındaki en kilit oyuncu oldu. Adına şarkılar, besteler yazıldı. Sokakta oynayan çocukları Galatasaraylı yaptı. Herkesin sevgilisi olmuştu. Sezon başında Osimhen gelince önce kimse inanamadı. Sarı kırmızı taraftarlar rüyada gibiydiler. Osimhen yavaş yavaş kendini göstermeye başlayınca, Icardı’nin ismi bile anılmamaya başladı. Herkes sevimli ve sempatik, takımı için sahada her şeyini veren Osimhen’i konuşur oldu. Çocuklar, Osimhen maskesi ile sokakta futbol oynamaya başladı. Taraftarın aklında, bestelerinde belki de rüyalarına bile girmiştir. Hatta Kayserili Neslihan teyze el emeği göz nuru Osimhen bebek bile ördü. Bu derece sevdirdi kendisini. Galatasaray ile Osimhen’in frekansı çok iyi tuttu. 40 yıllık Galatasaraylı gibi kendini kabullendirdi. Sanki U19 takımından A takıma yeni çıkmış genç bir oyuncu nasıl kendisini göstermek için çok hırslı oynar, Osimhen de o hırsı gördüm. Kazanılan şampiyonluğun en önemli oyuncusu oldu. En son Kayserispor’a attığı golle beraber 36 gol sayısına ulaşarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını kazandı. Galatasaray yönetimi ve teknik kadrosuna bizlere böyle kaliteli ve karakterli bir forvet izlettirdikleri için çok teşekkür ederim. Galatasaray kadrosu 3 sezondur ufak değişiklikler yapılarak aynı oyuncu kadrosu ile oynayan sistem takımı oldu. Bütün oyuncular iyi performans gösterdi ama öne çıkan oyunculardan biri de kuşkusuz Yunus Akgün oldu. Bu sezon çok iyi işler çıkardı. Gol attı, asist yaptı derken takımın kilit oyuncusu oldu. Kazanılan şampiyonlukta ismi en ön sıralara yazılanlardan. Galatasaray bileğinin hakkıyla, anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı. Bizlere de başta Galatasaray yönetimin, teknik ekibi ve oyuncularını tebrik etmek düşer. Tebrikler Galatasaray.