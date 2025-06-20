5 yıldızlı Galatasaray parası

Kaynak: AA
5 yıldızlı Galatasaray parası

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor. 5 bin adet basılacak olan paranın 2250 TL'den satışa çıkacağı belirtildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğuna özel hatıra parası çıkarmak için çalışmalara başladı. Sanatçı Birsen Kendirci'nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Beş bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyacak hatıra parası 2 bin 250 liradan satışa çıkacak.

Bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında Galatasaray yazan parada 25. şampiyonluk vurgusu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı.

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