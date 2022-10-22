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Çetin Altay'dan boşanma açıklaması. 5 yıllık evlilik bitiyor

‘Oflu Hoca’ karakteriyle tanınan oyuncu Çetin Altay, 5 yıllık eşi Gamze Kaçmaz’la boşanacakları haberlerini doğruladı ve ekledi: Ben yine de evliliğimizi kurtarmak için psikolojik terapi alacağım. Umarım bu sıkıntılı günleri atlatırız.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:47
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5 yıllık evlilik bitiyor! Çetin Altay'dan boşanma açıklaması

Çetin Altay'dan boşanma açıklaması. 5 yıllık evlilik bitiyor
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Eşi Gamze Altay ile boşanma arifesinde olan Çetin Altay, Nişantaşı’nda görüntülendi. 

Boşanma haberlerini doğrulayan Altay “Maalesef doğru. Herkes çok şaşırdı, biz de çok şaşırdık. İyiydik aslında. Atlatacağız bunu da. İlk duruşmaya kızımın ateşi çıktığı için katılamadık. Kıymetli eşimi üzmek istemem. Umarım her şey düzelir.” diye konuştu.

"TERAPİ ALACAĞIM"

Altay sözlerine şöyle devam etti: "Bazı şeyler yolunda gitmiyor bazen ama ortada bir çocuğumuz var. Ben yine de evliliğimizi kurtarmak için psikolojik terapi alacağım. Umarım bu sıkıntılı günleri atlatırız. Biz bir çıkmazın içine girdik ama umarım üstesinden geliriz." 
 

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