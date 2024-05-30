50.000 TL krediye dudak uçuklatan faiz

Prof Dr. Şenol Babuşcu, kredi faiz oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşıma bulundu.

Babuşcu paylaşımında; 3 yıl vadeli 50.00 TL’nin aylık taksit ödemesi ve geri ödenecek tutarı açıkladı.

Bazı bankalarda neredeyse 150.000 TL’ye kadar çıkan geri ödeme tutarı görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, yüksek faiz oranları sebebiyle geri ödeme yükünün artacağı endişesiyle tereddüt ediyor. Bankaların kredi politikalarındaki bu değişiklik, özellikle düşük ve orta gelirli kesimi olumsuz etkiliyor.

YÜKSEK FAİZ VE ENFLASYON: EKONOMİK DENGESİZLİK

Son dönemde yükselen enflasyon ve artan faiz oranları, ekonomik dengesizliği derinleştiriyor. Bu iki faktörün ekonomiye etkisi şu şekilde bağdaştırılıyor:

Enflasyonun Yükselişi: Enflasyon, genel fiyat seviyelerinin artmasını ifade ediyor. Tüketici fiyatlarındaki artış, alım gücünü azaltır ve vatandaşların daha az harcama yapmasına sebep olur. Bu da ekonomik büyümeyi negatif yönde etkiler.

Faiz Oranlarının Artışı: Merkez bankaları, ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla faiz oranlarını belirler. Yüksek enflasyon dönemlerinde faiz oranları yükseltilir. Çünkü yüksek faiz, tüketici harcamalarını kısar ve borçlanmayı zorlaştırır. Bu da enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olur. Ancak bu ince çizgiyi ayarlayabilmek kolay değil.

Sonuç olarak: Yüksek faiz oranları, enflasyonu düşürmeye çalışırken, aynı zamanda ekonomik büyümeyi de frenler. Vatandaşlar, bu dengenin nasıl sağlanacağını merak ediyor ve geleceğe yönelik endişeler taşıyor. Ekonomi yönetiminde hassas bir denge kurmak, her zaman zorlu bir görev olmuştur.