50. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Kemalpaşa kirazının tanıtılacağı festival çok sayıda etkinlik ve görsel şovlara sahne olacak. Birbirinden değerli yerel sanatçıların yer alacağı festivalde, 4 Haziran günü Derya Uluğ konseri ile coşku zirveye çıkacak. Karnaval havasında geçmesi planlanan festivalde Kemalpaşa esnafı tarafından üretici stantları kurulacak. Festivalin son gününde ise gelenekselleşen 'En İyi Kiraz Üreticisi Ödülü' sahibini bulacak.

"AMACIMIZ HALKIMIZIN HAK ETTİĞİ BİR ORTAM OLUŞTURMAK"

Kiraz festivalinin Kemalpaşa ve İzmir’in en önemli kültürel organizasyonlarından biri olduğunu belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Geleneksel Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Kemalpaşa halkının yıl boyu beklediği, önemli sanatçıların sahne aldığı, çok sayıda kültürel faaliyetin yer aldığı bir etkinlik. Festival hem ilçemizin tanıtımı hem de Kemalpaşa kirazının hak ettiği değeri görmesi açısından önemini koruyor. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz festivalde on binlerce Kemalpaşalı hep birlikte doyasıya eğlendi. Bütün amacımız halkımızın hak ettiği bir festival ortamı sağlayabilmek" dedi.