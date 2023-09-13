50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, sofralık üzüm hasadı devam ediyor. 50 bin dekar arazide devam eden üzüm hasadından 40 bin ton rekolte bekleniyor.

KAYNAK: DHA
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 1
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 2

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'de 50 bin dekar alanda yetiştirilen Kardinal, Hatun Parmağı, Antep Karası ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadı devam ediyor.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 3

Bu yıl sıcaklar nedeniyle olumsuz etkilenmesine rağmen ilçede 40 bin ton rekolte bekleniyor.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 4

Kilosu 10 ile 13 TL arasında işlem gören sofralık üzümler iç piyasanın yanı sıra bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 5

Hasat mevsiminin başlamasıyla yüzlerce tarım işçisi,sabah erken saatlerde üzüm bağlarında hasada başlıyor.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 6

Sıcak hava nedeniyle işçilerin şafak vakti başlayan mesaisi yaklaşık 5 saat sürüyor.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 7

İşçiler bağlardan tek tek kesikleri üzümleri kasalara doldurup, ardından kamyonlara yüklenerek hale gönderiyor.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 8

Sıcakların rekolteyi düşürmesine rağmen üzüm fiyatının üreticiyi mutlu ettiğini belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bölgemizde 50 bin dekar da üzüm hasadımız devam etmektedir. Rekolte beklentimiz hava koşullarından dolayı beklentimizin altında kaldı.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 9

Fiyatlar geçen yıla oranla daha iyi diyebiliriz" dedi.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 10

Öte yandan çekirdeksiz üzümün marketlerdeki fiyatları 30 lira ile 50 lira arasında değişiyor.

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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 11
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 12
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 13
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 14
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 15
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 16
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 17
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 18
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 19
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 20
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 21
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50 bin dekar araziden şafak vakti toplanıyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL 22
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