50 bin euroluk heykelin başını çaldılar

Milas’ta düzenlenen festivaldeki sergide yer alan 50 bin euro değerindeki bronz heykelin başı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

50 bin euroluk heykelin başını çaldılar

Muğla’nın Milas ilçesinde, 18- 20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nde sergi açıldı.

Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları tarafından festival kapsamında açılan ‘Kuşlar’ isimli bir sergide Güzey’e ait bronz heykel sergilendi.

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30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün gece saatlerinde çalındı.

Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, heykelin başını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Ender Güzey, bronz heykelin değerinin 50 bin euro olduğunu belirtti.

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