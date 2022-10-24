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  • Galatasaraylı taraftarlardan AKP'yi kızdıracak gösteri. 50 bin kişi Türkiye Laiktir Laik kalacak - Mustafa Kemal'in aske

Galatasaraylı taraftarlardan AKP'yi kızdıracak gösteri. 50 bin kişi Türkiye Laiktir Laik kalacak - Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdı

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı öncesinde tribünlerde tarihe geçecek bir Cumhuriyet'in 100. yıl koreografisi yapıldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:36
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50 bin kişi Türkiye Laiktir Laik kalacak - Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdı. Türkiye Galatasaray taraftarını konuşuyor. Galatasaraylı taraftarlardan AKP'yi kızdıracak gösteri

Galatasaraylı taraftarlardan AKP'yi kızdıracak gösteri. 50 bin kişi Türkiye Laiktir Laik kalacak - Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdı
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Galatasaray taraftarları Süper Lig’te NEF Stadyumunda oynanan Alanyaspor maçı öncesinde harika bir Cumhuriyet’in 100. Yılı koreografisi hazırladı.

Dev Atatürk posterlerinin açıldığı koreografiye yaklaşık 50 bin kişilik stadyumun tamamı katıldı.

Posterlerin açılmasının ardından Atatürk’ün 10. Yıl nutku da Stadyumda seslendirildi.

Bu sırada taraftarlar, “Türkiye laiktir laik kalacak” ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attı.

Bütün tribünde yankılanan tezahüratlar Türkiye'nin gündemine oturdu. 

ŞÖLEN GİBİ BAŞLAYAN MAÇ GERGİN BİTTİ

100. yıl koreografisiyle başlayan geceye hakem damga vurdu. 2-2 biten maçta Sarı kırmızılı ekibin iki golü VAR'da iptal edildi.

Galatasaray'da iki oyuncu maçtan atıldı. Ali Palabıyık sahayı polis korumasıyla terk etti.

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Kilis
24.10.2022 13:32
Türk varlığı, Türk dili, Türk devleti ebediyen var olacaktır.  
 
Mehmet
24.10.2022 13:32
Nasıl olduda fetö ile işbirliği yapanlar 180 derecelik dönüş yaptı. Tuhaf....  
 
Türkgenç
24.10.2022 13:30
Iyide bu ulke müslumanlara hiç laik olmadı, nerede inançsizlar varsa onlara laik oldu. "Ben herkese karısayım bana kimse karışamasın " bumudur laiklik bumudur demokrasi.. bence değil.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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