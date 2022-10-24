Galatasaraylı taraftarlardan AKP'yi kızdıracak gösteri. 50 bin kişi Türkiye Laiktir Laik kalacak - Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdı

Galatasaray taraftarları Süper Lig’te NEF Stadyumunda oynanan Alanyaspor maçı öncesinde harika bir Cumhuriyet’in 100. Yılı koreografisi hazırladı.
Dev Atatürk posterlerinin açıldığı koreografiye yaklaşık 50 bin kişilik stadyumun tamamı katıldı.
Posterlerin açılmasının ardından Atatürk’ün 10. Yıl nutku da Stadyumda seslendirildi.
Bu sırada taraftarlar, “Türkiye laiktir laik kalacak” ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attı.
Bütün tribünde yankılanan tezahüratlar Türkiye'nin gündemine oturdu.
ŞÖLEN GİBİ BAŞLAYAN MAÇ GERGİN BİTTİ
100. yıl koreografisiyle başlayan geceye hakem damga vurdu. 2-2 biten maçta Sarı kırmızılı ekibin iki golü VAR'da iptal edildi.
Galatasaray'da iki oyuncu maçtan atıldı. Ali Palabıyık sahayı polis korumasıyla terk etti.
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