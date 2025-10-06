50 bin kişilik festivalde Sedat Peker detayı. Rize'de gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
50 bin kişilik festivalde Sedat Peker detayı. Rize'de gündem oldu

Rize’de 50 binden fazla kişinin katıldığı dev gençlik festivalinde Sedat Peker’in 21 milyon TL’lik desteği damga vurdu. Etkinlikte Melek Mosso ve Sefo sahne aldı.

Karadeniz’in en büyük gençlik festivali, Rize’de unutulmaz anlara sahne oldu. Çaykur Rizespor’un taraftar grubu “Cümle Âlem” tarafından organize edilen etkinlik, Çay Çarşısı karşısında 50 binden fazla kişiyi buluşturdu. Melek Mosso ve Sefo’nun enerjik performanslarıyla coşan kalabalık, müzik ve eğlenceyle dolu bir gece yaşadı.

11111.jpg

Festivalin en dikkat çekici detayı ise 21 milyon TL’lik masrafın tamamını Sedat Peker karşıladı. Etkinlikte barkovizyondan Peker’e teşekkür mesajı yayınlandı ve kalabalık tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Rize Valiliği’nin desteklediği festival, güvenlik önlemleriyle sorunsuz geçti.

hhhhhh.jpg

Son Haberler
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler