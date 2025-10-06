50 bin kişilik festivalde Sedat Peker detayı. Rize'de gündem oldu

Karadeniz’in en büyük gençlik festivali, Rize’de unutulmaz anlara sahne oldu. Çaykur Rizespor’un taraftar grubu “Cümle Âlem” tarafından organize edilen etkinlik, Çay Çarşısı karşısında 50 binden fazla kişiyi buluşturdu. Melek Mosso ve Sefo’nun enerjik performanslarıyla coşan kalabalık, müzik ve eğlenceyle dolu bir gece yaşadı.

Festivalin en dikkat çekici detayı ise 21 milyon TL’lik masrafın tamamını Sedat Peker karşıladı. Etkinlikte barkovizyondan Peker’e teşekkür mesajı yayınlandı ve kalabalık tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Rize Valiliği’nin desteklediği festival, güvenlik önlemleriyle sorunsuz geçti.