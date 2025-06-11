50 bin kişilik ilçeye 4 bin kişilik istihdam müjdesi! 36 fabrika var

Kütahya'nın doğasıyla öne çıkan Gediz ilçesi, sanayi ve istihdam alanında attığı kararlı adımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB), altyapı çalışmaları, yatırım ortamı ve lojistik konumuyla hem yatırımcıların hem de iş arayanların gözdesi olmaya devam ediyor.

2024 yılı itibarıyla başlatılan büyük ölçekli yatırımlar kapsamında, gıda, tekstil, ambalaj, makine, enerji ve yapı malzemeleri gibi birçok sektörde fabrikaların kurulumları sürüyor. 2025 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanan dört yeni tesisle birlikte bölgede en az bin 500 kişiye doğrudan iş imkânı sunulacak. Uzun vadede hedeflenen istihdam sayısı ise 4 bin kişiye ulaşmak.

Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, sanayi bölgesinde yürütülen çalışmaları şöyle özetledi:

"2005 ile 2018 arasında 17 parsel tahsis edilmişti. Bugün bu sayı 52'ye çıktı. Şu an 36 fabrika üretimde, 4'ü ise bitmek üzere. Hedefimiz istihdamı 4 bine çıkarmak. Elektrik altyapısında yaşanan sorunları da çözerek üç hatta çıkardık. Ayrıca, küçük olan idari binamızı da büyüterek daha fonksiyonel hale getirdik."

Başol, istihdamın artmasının sadece Gediz'in değil, bölgenin kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını vurguladı.