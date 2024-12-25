50 bin TL ceza kesilince kız arkadaşına sarılıp ağladı

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.B.D. yönetimindeki 43 FL 225 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Haymeana Caddesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden E.B.D., park halindeki 43 AEG 377 plakalı Sağlık İl Müdürlüğü’ne ait hafif ticari araca çarptı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİ, YAKALANDI

Otomobili terk eden sürücü, kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan alkol testinde, E.B.D.'nin 0.90 promil alkollü olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜYE 50 BİN TL CEZA

Alkollü araç kullanmak, drift yapmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan dolayı, sürücüye toplam 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Sürücü E.B.D., cezanın ardından yanındaki kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.