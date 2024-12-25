50 bin TL ceza kesilince kız arkadaşına sarılıp ağladı

Kaynak: DHA
50 bin TL ceza kesilince kız arkadaşına sarılıp ağladı

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, toplam 50 bin TL ceza kesilince kız arkadaşına sarılıp ağladı.

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.B.D. yönetimindeki 43 FL 225 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Haymeana Caddesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden E.B.D., park halindeki 43 AEG 377 plakalı Sağlık İl Müdürlüğü’ne ait hafif ticari araca çarptı.

dur-ihtarina-uymayip-kacan-alkollu-sur-485017-143463.jpg

YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİ, YAKALANDI

Otomobili terk eden sürücü, kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan alkol testinde, E.B.D.'nin 0.90 promil alkollü olduğu belirlendi.

dur-ihtarina-uymayip-kacan-alkollu-sur-485019-143463.jpg

SÜRÜCÜYE 50 BİN TL CEZA

Alkollü araç kullanmak, drift yapmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan dolayı, sürücüye toplam 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Sürücü E.B.D., cezanın ardından yanındaki kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Son Haberler
Ümraniye'deki patlama evin duvarını yıktı
Ümraniye'deki patlama evin duvarını yıktı
Trump haritadaki 3 yeri alışveriş sepetine ekledi! Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım
Trump haritadaki 3 yeri alışveriş sepetine ekledi! Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım
Dünyadan bihaber kabile! Görüntüleri ilk kez yayınlandı
Dünyadan bihaber kabile! Görüntüleri ilk kez yayınlandı
50 bin TL ceza kesilince kız arkadaşına sarılıp ağladı
50 bin TL ceza kesilince kız arkadaşına sarılıp ağladı
Ankara'da gece yarısı deprem (25 Aralık 2024)
Ankara'da gece yarısı deprem (25 Aralık 2024)